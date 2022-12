Ellos son los siete seleccionados del equipo de Retadores para el Desafío Marruecos

La primera elegida fue Betsy Tobar tiene 21 años de edad es estudiante de ingeniería industrial, es carismática, alegre, espontánea, sensible, sincera y tolerante. Le molestan las personas agresivas y las mentiras.

Ha sido bailarina desde los 4 años y fue porrista de Millonarios. Mira el perfil completo aquí .



Por otro lado, está el Bumangues Carlos Hernández de 30 años de edad, sus deseos de participar en el Desafío van más allá, se fijan en tener un reto personal y orgullecer a su familia. Actualmente trabaja como conductor. Le saca el malgenio el oportunismo de las personas. Si quieres saber más de él puede entrar aquí .



Otro de los participantes seleccionado es el costeño David Henao, se dedica actualmente a trabajar en una productora de videos y fotografías para diversas empresas. De él mismo no le gusta pensar que siempre tiene la razón por encima de los demás, pues siente que pierde humildad. Conoce más de este participante aquí .



La segunda mujer seleccionada es Manuela Vásquez de 29 años de edad, es piloto de autos profesional. Es deportista, juega fútbol, práctica kink boxing, bicicleta y bootcamp. No le gusta de ella misma su orgullo, avaricia y ego. Algo que le saca el malgenio es la injusticia. Click aquí para saber más de ella.



Por último, el quinto elegido hasta el momento es George Monti, estudiante universitario y quien se dedica actualmente a trabajar como actor de teatro en la Ciudad de México. Se enorgullece de su disciplina y empeño por lo que quiere lograr. Le saca el malgenio la hipocresía, la mentira y la falsedad. Conoce aquí más de este participante.



Los dos participantes elegidos por Colombia a través de la página del canal www.caracoltv.com y porla aplicación Parlar Tv, fueron Diana y Wilber.



Diana trabaja como Youtuber y trainner, le enorgullece el poder de su mente que le permite adaptarse a cualquier situación, no le gusta de lla misma que es impulsiva. Le saca el malgenio la gente sobrada y envidiosa.

Sueña con ser la ganadora del Desafío para darle lo mejor a su hijo. Si quieres conocer más de ella, haz clic aquí .



Por último Wilder Zapata de 22 años de edad, soñó estar siempre en un Desafío desde que a los 11 años vio por primera vez 'Expedición Robinson'.

Actualmente trabaja como auxiliar de comunicaciones en el Parque de la vida de la Universidad de Antioquía.

No le gusta perder y le enorgullece de si mismo su capacidad de lucha, le enoja demasiado que hablen a sus espaldas. Conoce más de él aquí .

