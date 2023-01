Ella es la modelo rusa que comparan con Kim Kardashian por sus pronunciadas curvas

Anastasiya Kvitko es conocida como la Kim Kardashian rusa debido a su parecido con la celebrity estadounidense.

A la modelo no le gusta que la comparen con la esposa de Kanye West. "Me gusta Kim Kardashian, pero no que me comparen con ella. Está muy por detrás de mí (…) Mi cuerpo es deportivo, mis músculos tienen entrenamiento, mi trasero es más hermoso y no me he hecho ninguna cirugía plástica en mi rostro", afirmó la mujer en una entrevista con el Daily Mail.

Cerca de 8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram son testigos de su belleza física que muestra en cada una de sus publicaciones.

Si bien no le gusta que la comparen con Kim, Anastasiya la tiene entre las famosas que la inspiran junto a Beyoncé y Nicki Minaj.

Repasa, a continuación, algunas de las mejores fotografías que Kvitko publica en su red social.

