Ella es la actriz de Bella Calamidades que tuvo cáncer y se sometió a una mastectomía

Bella Calamidades entretiene a los colombianos durante cada una de sus emisiones, por eso, muchos están pendientes de lo que ha sucedido en la vida de los miembros del elenco en los 14 años que han pasado desde que la producción fue emitida en televisión nacional.

Algunas figuras siguen haciendo parte de los medios colombianos y otros se han dedicado a la actuación, pero en sus países de origen, asimismo, el argentino Segundo Cernadas, quien interpretó a Marcelo, incursionó en el mundo de la política.

Conoce más: Así se ven actualmente los actores de Bella Calamidades, ¿quién ha cambiado más?

Seguramente muchos recuerdan a la mamá de los Galeano , una mujer contundente que educó a cuatro hijos sin ayuda, pues quedó viuda a corta edad, se trata de Regina Morata. En la vida real, fue Diana Quijano quien interpretó este papel en la pantalla chica.

La actriz, de origen peruano, también ha sido modelo, productora, directora, entre otras profesiones del mundo artístico, sin embargo, desde junio del 2022 su vida cambió y tuvo que enfrentar uno de los momentos más complicados, pues fue diagnosticada con cáncer de seno.

Publicidad

En medio de una entrevista con El Comercio, la mujer explicó cómo se dio cuenta de que algo no estaba bien. Sucedió mientras levantaba uno de sus brazos, pues sintió un bulto saliendo de uno de sus pechos. En ese momento no le dio importancia, pero poco después pidió una cita con un ginecólogo.

Las primeras pruebas salieron negativas y cuando se dirigió al oncólogo le dijeron que tenía cáncer de mama. En su momento, el hecho se convirtió en noticia, pues ella realizó un video en el que explicó que no contaba con seguro médico y tampoco con los medios para tratar su enfermedad.

Fue con la ayuda del público que finalmente pudo someterse a la cirugía que necesitaba con urgencia y le realizaron una mastectomía en la que le extirparon uno de sus pechos. Durante una entrevista con La Red , la actriz explicó que no le pudieron reconstruir sus senos, pues su piel y algunas operaciones previas no lo permitían.

Publicidad