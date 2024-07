Elder Dayán fue mordido en su tetilla por fan en pleno concierto: "Llámame y vamos a un motel"

Elder Dayán es una de las promesas del género vallenato en la actualidad y su objetivo es mantener vivo el legado de su padre Diomedes Díaz. El 22 de julio, el hijo del 'Cacique de la Junta' se presentó en las fiestas patronales del municipio Malambo, Atlántico, pero ocurrió un hecho insólito que ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales.

El intérprete de 36 años estaba saludando a sus seguidores que estaban en las primeras filas; sin embargo, una mujer se le acercó, se agachó y en medio del caos y la euforia, lo mordió en una tetilla. Él reaccionó inmediatamente revisando su pecho y decidió regresar a la tarima.

Una vez en el escenario y con el micrófono en su mano, volvió a mirar su pecho y expresó:

“Eso no se hace, hija, yo a una mujer le acepto de todo porque uno viene a complacerlas a ustedes, pero cómo me vas a arrancar la teta así ve. ¿Quiere chuparme? Anota mi teléfono, llámame y vamos al motel que tú quieras y nos comemos y modernos, esto no se hace, sin embargo, que vivan las mujeres”.

Ante la multitud que estaba disfrutando de su espectáculo, Elder dio su número de teléfono y luego quiso olvidar el suceso acercándose a sus fanáticos en el otro costado del escenario.

El acto de la mujer y las palabras del artista vallenato causaron todo tipo de reacciones entre los usuarios. Aunque algunos asumieron el hecho con gracia, muchos otros demostraron su indignación.

"Qué vergüenza. Si hubiese sido un hombre a una mujer se revoluciona todo", "Luis Suárez eres tú 😂", "Lo hace un hombre y lo acaban ahí mismo", "Ellos merecen respeto, igual que las mujeres", son solo algunos mensajes que se pueden leer.