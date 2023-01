Stephanie Cayo compartió un video, a través de su cuenta de Instagram , en el que bromeó con sus seguidores sobre cómo bajar de peso tras las fiestas navideñas. Acompañada de la modelo Fiorella Chirichigno, la actriz peruana dejó con la boca abierta a sus seguidores con su sensualidad a la hora de bailar.

“¿Quieres bajar lo que te comiste? #secomeperosebaila #somosgenteseria #xmasparty” Escribió la artista junto a su publicación.

A ritmo de ‘All I want for christmas is you’, las dos mujeres presentaron una genial coreografía tras celebrar la noche buena juntas.