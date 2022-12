El príncipe Harry reveló cómo fue el día en que presentó a Meghan Markle a la familia real

Hace unos días se dieron a conocer las primeras imágenes del documental 'Meghan & Harry' , una producción biográfica de Netflix que incluye algunas entrevistas de amigos y familiares de la joven pareja quienes han dado detalles sobre su vida y relación.

Harry y Meghan Markle contaron cómo fue el momento en que la exactriz conoció a la familia real, la primera persona a quien fue presentada Markle fue la reina Isabel II, el encargado de oficializar este encuentro fue el príncipe, quien desde un comienzo le dijo a su pareja que para ese momento debía hacer una reverencia ante la reina.

"Mi abuela fue el primer miembro de la familia real que conoció a Meghan, por lo que las formalidades le impactaron un poco": manifestó el príncipe.

"No hubo ese momento de 'Bueno, vas a conocer a mi abuela', sino que Harry me dijo: ¿Sabes hacer una reverencia, verdad?'. ¡Y yo pensé que era una broma!": comentó Meghan quien agregó también de forma divertida que no sabía lo que estaba haciendo en ese momento.

Por su parte, Harry reaccionó a lo dicho por su esposa :"¿Cómo le explicas esto a alguien? Ella no sabía en que consistía nada de eso".

Según lo relató Enrique, el hijo menor del rey Carlos III, a la hora de presentar a Meghan al resto de los integrantes de la familia fueron momentos diferentes, pues su padre y hermano mayor suponían que esta relación no se mantendría porque ella era una "actriz americana". "Se quedaron muy impresionados, algunos de ellos no sabían qué hacer. Diría que estaban sorprendidos de que el pelirrojo estuviera con una mujer tan guapa y tan inteligente": agregó el duque de Sussex.

Hasta el momento Netflix ha lanzado tres capítulos los cuales han causado todo tipo de reacciones en las redes sociales, por un lado, están quienes apoyan a la pareja pero también han surgido comentarios por parte de reconocidas personalidades como la diseñadora de joyas, Sabinne Getty quien ha manifestado que Harry ha sacado provecho comercial con el nombre de la princesa Diana.