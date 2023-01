El picante e irreverente álbum de fotos personal de Madonna

Madonna Louise Veronica Ciccone es el verdadero nombre de la reina del Pop

Madonna nació en Bay City, Míchigan el 16 de agosto de 1958

Conocida simplemente como Madonna, es una cantante, actriz y empresaria estadounidense

Pasó sus primeros años en Bay City y en 1977 se mudó a la ciudad de Nueva York para realizar una carrera de danza contemporánea

Después de participar en dos grupos musicales, 'Breakfast Club' y 'Emmy', en 1982 firmó con Sire Records (filial de Warner Bros. Records) y lanzó su álbum debut Madonna al año siguiente.

Siguió lanzando una serie de álbumes en los que encontró una inmensa popularidad, superando los límites de contenido de las letras de sus canciones y explotando las imágenes en sus vídeos musicales, que a lo largo de su carrera se han convertido en piezas de arte.

Muchas de sus canciones han alcanzado el número uno en las listas musicales de varios países alrededor del mundo; sus mayores éxitos incluyen temas como 'Like a Virgin', 'Material Girl', 'Papa Don't Preach', 'La isla bonita', 'Like a Prayer', 'Express Yourself', 'Vogue', 'Frozen', 'Ray of Light', 'Music', 'Hung Up' y '4 Minutes'.

Madonna ha sido elogiada por los críticos por sus producciones musicales y puestas en escena, dándole el título de 'La Reina del Pop'

Su carrera se vio reforzada por sus papeles en diversas películas por las que ha recibido comentarios variados

Su protagónico más elogiado es el de Eva Perón para la película Evita de 1996, por el que incluso ganó un Premio Globo de Oro por mejor actriz de comedia o musical; pero ha recibido críticas negativas por otros papeles.

Otras ocupaciones de Madonna incluyen ser diseñadora de moda, escritora de libros infantiles, directora de cine y productora discográfica, además de que es dueña del sello discográfico Maverick.

También es una aclamada empresaria, y en 2007, firmó un contrato de 120 millones de dólares con Live Nation.

Madonna ha vendido más de 300 millones de producciones musicales, con lo que establece el récord mundial de "la solista más exitosa y de mayores ventas musicales de todos los tiempos", incluido en el Libro Guinness de los récords.

Según la Recording Industry Association of America (RIAA) es la solista con mayores ventas del siglo XX, y la segunda con mayores ventas en los Estados Unidos (detrás de Barbra Streisand) con 64 millones de álbumes certificados.

En el Reino Unido es la solista femenina con mayores ventas de sencillos en la historia, con 17,6 millones.

En 2008, la revista Billboard clasificó a Madonna en el número dos, detrás de The Beatles, en el Billboard Hot 100 All-Time Top Artists,11 convirtiéndola en la solista más exitosa en la historia musical, además de ser incluida en el Salón de la Fama del Rock en el mismo año.

De manera general, diversos biógrafos, escritores, periodistas y demás medios de comunicación la consideran como la mujer más influyente y exitosa de la historia musical.

Considerada como una de las figuras más influyentes en la música contemporánea, Madonna es conocida por reinventar continuamente tanto su música e imagen.

Además es reconocida como una fuente de inspiración por varios artistas y por su gran legado a la cultura pop.

La revista Rolling Stone la describió como un icono musical sin comparación y la artista femenina de pop más famosa que jamás haya vivido.

Madonna ha obtenido múltiples entradas en el Libro Guinness de los récords, destacando el título de la solista más exitosa y de mayores ventas de todos los tiempos.

El 10 de marzo de 2008, Madonna fue incluida en el Salón de la Fama del Rock en su primer año de elegibilidad.

La revista Billboard la clasificó como la solista más exitosa (y la segunda artista en general, detrás de The Beatles) en el 'Billboard Hot 100 Top Artists'

También ha obtenido muchos éxitos en las listas de popularidad más importantes alrededor del mundo, incluyendo 13 sencillos número uno en el Reino Unido, 11 en Australia y 23 en Canadá, más que cualquier otra solista.

Madonna también apareció en el libro de las 100 mujeres más importantes del siglo XX, publicado por Ladies' Home Journal en 1998.330 En julio de 2003, se le clasificó en el puesto séptimo en la lista de los '200 íconos de la cultura pop de todos los tiempos' elaborada por VH1 y People.

También se puso en la cima de la lista de las '50 mujeres más importantes de la época del video' hecha por VH1.

En 2006, se descubrió una nueva especie de oso de agua, Echiniscus madonnae, que fue nombrada así en su honor.

Los zoólogos comentaron:"es un gran gusto dedicar esta especie a una de los artistas más importantes de nuestro tiempo, Madonna Louise Veronica Ritchie".

En 2008, el tabloide británico The Sun la incluyó en el primer lugar de su lista "las 50 cantautoras que nunca serán olvidadas en la historia".

En 2010, dados sus logros comerciales, Madonna fue incluida en la lista de élite de las "25 mujeres más poderosas del siglo pasado" por la revista Time, por ser una figura influyente en la música contemporánea.

De manera general, diversos biógrafos, escritores, periodistas y demás medios de comunicación la han nombrado como la mujer más influyente y exitosa de la historia musical.

A lo largo de su carrera, Madonna se ha reinventado repetidamente a través de una serie de distintas personalidades visuales y musicales, ganándose el apodo de la 'Reina de la reinvención'.

Al hacerlo,"explota su sexualidad a la moda en un icono cultural y comercial que, durante más de una década, era la indiscutida 'Reina del Pop'"

Madonna se reinventó a sí misma trabajando con los futuros productores talentosos y artistas desconocidos, permaneciendo en el centro de la atención de los medios.

A la fecha son más de 2.404 fotos que la polémica cantante tiene en su cuenta oficial de Instagram @Madonna, el listado de fotos picantes es interminable, te invitamos para que entres a su cuenta y explores las demás fotos que Madonna tiene allí.

