El "engaño" que Sebastián Yatra le hizo a sus seguidores

¿Se arrepintió a último momento o todo fue una broma planeada? No hay certeza de esto, pero de lo que pueden estar seguros es que la melena de Sebastián Yatra aún sigue intacta. El cantante publicó una nueva foto que desmiente que se haya cortado el cabello como su colega Ricky Montaner y le dice que a él le queda mejor.

¡Adiós melena! Sebastián Yatra sorprende con radical cambio de look.

Publicidad

Siendo así, todos esos fanáticos que anteriormente habían reprochado el cambio de look del colombiano ya pueden estar tranquilos, mientras que quienes mencionaron estar de acuerdo tendrán que esperar un poco más para que esto pase o buscar la manera de convencerlo.

"Me arrepentí del cambio de look, entonces me "descorté" el pelo" es la frase que escribió el cantante en la publicación hecha en su Instagram.

En los comentarios muchos de sus seguidores respondieron agradecidos por no haberse cortado el pelo y seguir luciendo su cabello desordenado.

"Bebé, me asustaste", "Gracias a Dios, más guapo así", "Tini se queda loquita contigo", "Sebastián, te lo agradezco", "Así te queda más lindo", "Menos mal no te lo cortaste", "Eres perfecto así", "Hermoso con cualquier look", fueron algunos de los mensajes de sus fanáticos.

Publicidad

Publicidad





Sigue la información más reciente de famosos colombianos y extranjeros , eventos, escándalos, fotos, entrevistas y todas las noticias para estar al tanto del mundo del entretenimiento.

Publicidad

Mira también: