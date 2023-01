El Circo del Sol demanda a Justin Timberlake por violar derechos de autor

El circo canadiense reclama 800.000 dólares por daños e intereses alegando que Timberlake tomó prestado "Steel Dream", una canción utilizada en el noveno espectáculo de la compañía circense y que forma parte de su disco Quidam, que se lanzó en 1997, según la demanda de 10 páginas presentada en Nueva York y a la que tuvo acceso la AFP.

Esta composición musical fue empleada de forma "no autorizada en la creación, producción, distribución y explotación comercial de (...) 'Don't Hold the Wall', interpretada y registrada por Justin Timberlake", incluso en su disco doble de platino 'The 20/20 Experience'", que salió a la venta en 2013.

"Don't Hold the Wall" también fue distribuida como un sencillo, precisa el documento.

En febrero pasado, el cantante y el rapero Will.I.Am fueron acusados en Nueva York de haber copiado de manera sustancial "A New Day Is Here At Last" de Perry Kibble (1969), para su canción "Damn Girl", lanzada en 2006.

Por: Bang Showbiz