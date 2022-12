El Canal Caracol recibe 47 nominaciones en los premios TvyNovelas

Después de que los lectores de la publicación hicieran una preselección, ya se conocieron los nominados oficiales de este 2014.



Estos premios son el reconocimiento del público hacia sus artistas y programas de televisión favoritos. Los galardones serán entregados el próximo 29 de marzo en el teatro de Bellas Artes de Bogotá.



El talento Caracol pisa fuerte con 47 nominaciones entre las 28 categorías.



1. Novela Favorita

• Cinco viudas sueltas – Canal Caracol



2. Serie Favorita

• La selección – Canal Caracol

• Mentiras perfectas – Canal Caracol



3. Protagonista Femenina Favorita de Telenovela

• Andrea Gómez – Cinco viudas sueltas

• Angélica Blandón – Cinco viudas sueltas



4. Protagonista Femenina Favorita de Serie

• Carolina Gómez – Mentiras perfectas

• Julieth Restrepo – La promesa



5. Protagonista Masculino Favorito de Telenovela

• Diego Cadavid – Cinco viudas sueltas

• Ricardo Leguízamo – Cinco viudas sueltas



6. Protagonista Masculino Favorito de Serie

• Emmanuel Esparza – Mentiras perfectas

• Michel Brown – Mentiras perfectas

• Ómar Murillo – La selección



7. Villana Favorita de Telenovela

• Claudia Moreno- Cinco viudas sueltas



8. Villana Favorita de Serie

• Adriana Romero – La promesa

• Paola Turbay – Mentiras perfectas



9. Villano Favorito de Telenovela

• Ernesto Benjumea – Cinco viudas sueltas



10. Villano Favorito de Serie

• Bryan Moreno – La promesa

• Róbinson Díaz – Mentiras perfectas



11. Revelación del Año Favorito de Telenovela o de Serie

• Édgar Víttorino – La selección

• Javier Ramírez – Mentiras perfectas



12. Actriz de Reparto Favorita de Telenovela

• Ana María Medina – Cinco viudas sueltas

• Heidy Bermúdez – Cinco Viudas sueltas



13. Actriz de Reparto Favorita de Serie

• Andrea López – Mentiras perfectas

• Natasha Klauss – Mentiras perfectas



14. Actor de Reparto favorito de telenovela

• César Mora – Cinco viudas sueltas

• Juan Carlos Messier – Cinco viudas sueltas



15. Actor de Reparto Favorito de Serie

• Christian Tappan- La promesa

• Julián Caicedo – La selección



16. Presentador de Noticias Favorito

• Jorge Alfredo Vargas – Noticias Caracol

• Juan Diego Alvira – Noticias Caracol



17. Presentador de Variedades Favorito

• Carlos Vargas – La red



18. Jurado Favorito de concurso o reality

• Andrés Cepeda – La voz Colombia

• Fanny Lu – La voz Colombia

• Ricardo Montaner- La voz Colombia



19. Presentador de Farándula Favorito de Noticiero

• Claudia Lozano – Noticias Caracol

• Siad Char- Noticias Caracol



20. Tema Musical Favorito de Telenovela o Serie

• Colombia caribe – La selección. Compositor: Francisco Zumaqué / Adaptación Yox



21. Director Favorito de Telenovela o Serie

• Andrés Marroquin – Mentiras perfectas

• Luis Alberto Restrepo y Ricardo Coral – La selección



22. Libretista Favorito de Telenovela o Serie

• César Augusto Betancur – La selección

• Irma Correa, Margarita Londoño, Paul Rodríguez y Catalina Palomino – La promesa

• Juana Uribe, Yamile Daza, Diego Osorio, Mónica Palacios y María Clara Torres – Cinco viudas sueltas



23. Programa de Variedades Favorito

• La red – Canal Caracol



24. Programa de Concurso o Reality Favorito

• Desafío África – Canal Caracol

• La pista – Canal Caracol

• La voz Colombia – Canal Caracol



25. Programa de Opinión y/o Noticiero Favorito

• Noticias Caracol – Canal Caracol

• Séptimo día – Canal Caracol

Las siguientes categorías galardonan a productos nacionales e internacionales.



26. Serie o Comedia Favorita de Canal Internacional

• NCIS: Los Ángeles – Canal A&E

• The Big Bang Theory – Canal Warner

• The Walking Dead- Canal FOX

• Two and Half Men – Canal Warner

• Under the Dome – Canal TNT