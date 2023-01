'Eau de Space No.1': lanzan fragancia con el olor del espacio, según astronautas

Un proyecto de crowfunding en el portal Kickstarter, una red de financiación por medio de donaciones vía online, logró que la fragancia con el olor del espacio, la cual estaba reducida únicamente para el entrenamiento de astronautas, ahora sea comercializada para el público en general.

Esto fue posible por medio de solicitudes con respecto a la Ley de Libertad de Información (FOIA) y el fallo de la corte, según lo relatado por el perfil de crowfunding que está promocionando este producto en Kickstarter.

Publicidad

La justificación para la financiación de este proyecto está en que desean producir esta fragancia en masa y para ello se necesita un capital, además, tras lo revelado por medio de esta plataforma de donaciones es que deben pagarles a los astronautas que dieron sus testimonios para la creación de este olor, siendo esto caracterizado como publicidad paga u honorarios, según el caso. A su vez, es necesario que generen la cantidad mínima de pedidos para iniciar la producción.

"Eau de Space No.1" ese es el nombre que este proyecto decidió darle a esta fragancia, que acorde con los testimonios de astronautas que han estado en el espacio tiene un olor a una combinación entre metal caliente, ron y carne a la parrilla.

El precio mínimo por una botella de esta fragancia es de 52 mil pesos colombianos y aseguran envío a cualquier parte del mundo. A su vez, es posible donar a esta causa cualquier cantidad de dinero, sin recibir el producto a cambio.

Publicidad

Cabe resaltar que esta fragancia se empezó a crear desde 2008 y tan solo cuatro años después pudieron crear este particular olor, cuyo objetivo era que los astronautas en formación se fueran adaptando a este y así no tener sorpresas al llegar a órbita.

El encargado de crear este olor, inicialmente para la NASA es el químico Steve Pearce, actualmente CEO de Omega Ingredients, mientras que el gerente del producto es Matt Richmond.

Publicidad

¿Cuál es el objetivo de venderlo en masa? Según lo establecido en su perfil en Kickstarter, implementarán el modelo "One for one", lo que quiere decir que por cada frasco que les compren, donarán uno a un programa de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), con la intención de promover y aumentar el interés de los jóvenes por estos estudios.

Este crowfunding fue lanzado el 30 de junio de 2020 y al momento ha logrado recolectar más de 395 mil dólares para su elaboración, con más de nueve mil patrocinadores.

Publicidad

Mira también:

Publicidad