Drama en el clan Kardashian: Kim está furiosa con Caitlyn Jenner y expone sus mentiras

Kim Kardashian no se ha quedado callada frente a las acusaciones de Caitlyn Jenner, anteriormente conocido como Bruce y exesposo de su madre Kris Kardashian, que fueron relatadas en su más reciente libro.

Todo quedó registrado en el más reciente adelanto de su reality show ‘Keeping up with the Kardashians’, en donde se ve a la estrella de reality hablando con su hermana Kourtney sobre el libro que causó todo un drama en su familia.

Según Kim Kardashian, Caitlyn acusa a Kriss de no permitirle ver a sus hijas, aunque todo parece ser mentira porque sería ella la que nunca habría intentado comunicarse con ellas.

“Ella está tan furiosa con mamá sin ninguna razón. Dice cosas como ‘No podía hablar con mi hermana por Kris, no podía ver a mis hijas por Kris’. Crece un poco y di ‘Yo nunca llamé a mis hijas’. Además, Caitlyn desacredita a mi mamá diciendo que nunca vio un centavo de su dinero. Ella está insinuando que mi mamá recibía el cheque y lo embolsó y así tuvo todo estos ahorros”, cuenta Kim enojada.

“La parte que nadie sabe de nosotros es que por unos 10 o 15 años, cuando por primera vez nos mudamos a Hidden Hills y nadie vivía allí, todos pensaban ‘Oh por Dios, se están mudando de Beverly Hills, deben estar en la quiebra”, aseguró sobre los problemas financieros que vivieron.

Al escuchar dichas acusaciones que Kim leyó en este libro, Kourtney Kardashian salió en defensa de su madre y afirmó que era Kris la que había hecho que Caitlyn tuviera una exitosa carrera con sus discursos motivacionales.