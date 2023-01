Drake hizo un importante anuncio durante un concierto en Houston, Texas

El rapero Drake se presentó el pasado lunes en el pabellón Toyota Center de Houston para anunciar ante la gran multitud que se congregó en el evento la apertura el año que viene de su primer club de striptease, un exclusivo local llamado 'The Ballet' al que el intérprete se refirió como "una nueva experiencia de baile con clase y estilo" para la ciudad texana.

Solo unas horas después, el artista hizo acto de presencia en su cuenta de Instagram para compartir más detalles de su nuevo proyecto empresarial con sus miles de seguidores: "Esta noche les enseñamos que las cosas en Houston se pueden hacer de otra manera. Date el placer, no te prives. En 'The Ballet' ponemos a las mujeres en un pedestal para que sean veneradas y ofrecemos un ambiente inolvidable. La gran apertura de 'The Ballet' será a principios de 2017, pero la tienda pop-up está a vuestra disposición esta noche", escribió junto a una imagen que revelaba el que podría ser el símbolo del futuro establecimiento: un esquemático dibujo de dos piernas con zapatillas de ballet, a las que se añaden tacones, sobre un artístico logotipo.

Publicidad

No resulta especialmente sorprendente que Drake se haya animado a hacer una incursión en el mundo del entretenimiento para adultos, teniendo en cuenta que desde hace ya varios años suele acudir a la sala V Live de Houston junto a su amiga Rihanna para disfrutar de una buena noche de fiesta. De hecho, en una ocasión, la pareja tuvo que abonar una factura de 17.000 dólares (15.300 euros), según reveló el portal de noticias TMZ.

Al margen del plano profesional, los rumores acerca de un posible idilio entre Drake y Rihanna (quienes nunca han sido oficialmente pareja a pesar de haber protagonizado varios escarceos amorosos) no han dejado de intensificarse desde que, la semana pasada, el rapero confirmara ante todos los presentes en la gala de los MTV Video Music Awards que estaba profundamente "enamorado" de la vocalista desde que tenía 22 años, quién sabe si hasta el punto de estar convencido de que es la mujer con la que debería pasar por el altar.

"Drake está dispuesto a hacer lo que sea con tal de estar con Rihanna. Son personas maduras y ahora están listas para asentarse. Drake quiere muchísimo a Rihanna y si fuera por él se casaría con ella mañana mismo. Las cosas son diferentes entre ellos ahora, pero en el buen sentido. Quieren que esta vez funcione", aseguraba una fuente al portal de noticias E! News.

Publicidad

Por su parte, Rihanna se tatuó recientemente en el tobillo un tiburón cuyo interior contenía un llamativo estampado de camuflaje, como recuerdo de una de sus últimas citas con Drake: una divertida jornada en el acuario de Toronto que tuvo lugar el pasado agosto y durante la cual el cantante le regaló un tiburón de peluche.