Dominic Wolf, influencer alemán, se casó con su novia colombiana: mira fotos de su boda

Dominic Wolf, el creador de contenido alemán que se considera un colombiano más, hizo públicas las primeras imágenes de su matrimonio con la santandereana Paula Montangut con quien se había comprometido en febrero de 2024 y que se convirtió en la madre de su primer hijo en julio de ese mismo año.

Este 1 de febrero de 2025 la pareja dio el sí en una ceremonia llevada a cabo en Floridablanca, Santander, en un evento en el que lograron traer a toda la familia del influenciador, que en la mayoría conocían nuestro país por primera vez y no dudaron en aprovechar su visita, ya que antes de la boda aprovecharon para conocer Medellín y hacer algunas actividades extremas en Bucaramanga.

Te puede interesar: Dominic Wolf explica por qué solo esperó ocho meses para pedirle matrimonio a su novia

Matrimonio de Dominic Wolf

El creador de contenido y su pareja estuvieron muy activos compartiendo con sus seguidores todos los detalles de este importante día para ellos, por lo cual dejaron ver que quien acompañó a Paula en su camino al altar no solo fue su padre, sino también su pequeño hijo que iba en un carrito a control remoto.

En el video en el que Dominic Wolf la recibía como su esposa, esta santandereana escribió: "un sueño hecho realidad, siempre te amaré".

Conoce más: Dominic Wolf se comprometió con una santandereana: "mi primera y única novia"

Publicidad

En cuanto al influenciador alemán, él no ha dejado de mostrar todo lo que ha conllevado su matrimonio, pues más allá de ser un momento tan especial con su pareja también se ha convertido en una excusa para estar al lado de sus seres queridos que aún se encuentran en Europa.

Es por ello que una de las cosas que más llamó la atención y que demostró su sencillez fue el hecho de que llegó a la capilla en un bus, mismo en el que estaba toda su familia.

Lee también: El influencer Dominic Wolf se sometió a su primera operación en Colombia, ¿de qué fue la cirugía?

Publicidad

Aunque aún no han compartido todos los detalles de la ceremonia, Dominic en Colombia sí dejó ver una parte de sus votos, en los que dijo: "has hecho que mi mundo sea completo, prometo ser tu compañero fiel, no solo en los momentos de calma, sino también en las tormentas".

Con una serie de fotografías de su boda, en el cual se pudo ver ese beso con el que sellaron su amor, la entrada de la novia y sus reacciones ante las palabras que se decía, el influenciador escribió: "Sí al matrimonio. Por una vida entera juntos".