Director artístico de Disney se aleja tras denuncias de acosar a sus empleadas

En el memorando el ejecutivo se disculpó con "cualquiera que haya sentido alguna vez haber recibido un abrazo no deseado o cualquier otro gesto que sintiera que había cruzado la línea de alguna forma, modo o manera", según el documento que fue enviado a la AFP por el gigante del entretenimiento.

Director pionero de "Toy Story" y "Toy Story 2", Lasseter es conocido por transformar a Pixar de un pequeño departamento gráfico a Lucasfilm, el más exitoso estudio de animación en el mundo.

Publicidad

El cineasta ganador del Oscar y alto ejecutivo admitió haber "fallado" en garantizar una cultura de "confianza y respeto" en su estudio de animación.

"He tenido recientemente numerosas conversaciones difíciles que han sido muy dolorosas para mí. Nunca es fácil enfrentar tus malos pasos, pero es la única manera de aprender de ellos", dijo.

"Como resultado, he pensado mucho en el líder que soy ahora comparado con el mentor, defensor y campeón que quiero ser. He puesto atención en que he hecho algo para que se sientan poco respetados e incómodos", añadió.

Morrissey cuestiona la culpabilidad de Kevin Spacey y a las víctimas de Harvey Weinstein

Publicidad

Reconoció que su equipo ha sido correcto al establecer sus propios límites y hacerse respetar, "no importa cuán benigno sea mi intento".

Dijo que estuvo de acuerdo con ejecutivos de Disney en alejarse por seis meses para "reflexionar sobre cómo salir adelante" y "empezar a cuidarme mejor". AFP