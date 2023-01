Diez fotos que confirman que Kourtney Kardashian es una bomba sexy

La talentosa y personaje de televisión estadounidense está de cumpleaños. Kourtney Kardashian celebra 39 años pasando por una brillante etapa a nivel personal y profesional.

Su salto a la fama se dio después de aparecer en programas de televisión con su nombre, el de sus hermanas, o el apellido de su familia en el título: Keeping Up with the Kardashians, Kourtney and Kim Take Miami, Kourtney and Khloe Take The Hamptons y Kourtney & Kim Take New York.

La popularidad de Kourtney y sus hermanas en redes sociales es monumental. Cada fotografía que publica la celebrity alcanza millones de lñikes y miles de comentarios convirtiéndola en un personaje popular.

Kourtney y su madre tienen una tienda de ropa para niños en Los Ángeles y Nueva York. Junto a sus hermanas Kim y Khloe tiene una tienda de pop up (termino aplicado a las tiendas que ofrecen artículos de ropa, donde el objetivo de vender en la tienda es menos importante que el de fomentar la demanda de los productos y la imagen de la marca, y por lo tanto producir un negocio rentable en otros lugares de venta, como por ejemplo el e-commerce).

Adicionalmente, Kourtney y su familia tienen una línea de ropa para bebes y un bronceador, entre otros productos. La mujer de 39 años también es portavoz de complementos dietéticos para bajar de peso.

Hoy, día de su natalicio la recordamos repasando su más sexies fotografías publicadas a través de su cuenta de Instagram.

