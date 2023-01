Diez canciones que no pueden faltar en el concierto de Justin Bieber en Colombia

Purpose Tour es la gira que trae de vuelta a Justin Bieber a Colombia, ahora promocionando su nuevo álbum, sin embargo, todos sus seguidores esperan escuchar varios de sus clásicos.

Disfruta diez de sus éxitos que durante su carrera han puesto a cantar y bailar a todos sus fans y que, posiblemente, sonarán en su concierto en Bogotá.

Publicidad

‘BABY’

Baby fue lanzada como el primer sencillo de su segundo álbum 'My World 2.0' en 2010. Es polémica porque posee el récord no grato de ser el video con mayor 'No me gusta' en YouTube.

Publicidad

‘BEAUTY AND A BEAT’

Publicidad

Todo el Estadio Campín merece bailar, una vez más, esta canción que canta junto a Nicki Minaj y que hace parte del álbum 'Believe'.

Publicidad

'LOVE YOURSELF'

Esta canción fue creada en 2015 con la ayuda de Ed Sheeran. La letra aunque es algo dura les recuerda a todas las mujeres que lo principal es quererse a uno mismo, es por esto los fans la señalan como una de las favoritas.

Publicidad

Publicidad

‘WHAT DO YOU MEAN’

Publicidad

Fue uno de los tres temas más importantes de 2015 y 30 días antes de su lanzamiento varias celebridades promovieron esta canción en las redes sociales, entre ellos estuvieron J Balvin, Ariadna Grande, Miley Cyrus, Kendall Jenner entre otros.

Publicidad

‘LET ME LOVE YOU’

El Campín cantará al unísono el coro ‘Let Me Love You’. Es el tercer sencillo de su álbum Encore y es una de las canciones más esperadas en su presentación.

Publicidad

Publicidad

'PURPOSE'

Es el sencillo que le da nombre a su más reciente disco, además, la combinación del piano y la voz Bieber la hacen mágica.

Publicidad

Publicidad

'WHERE ARE Ü NOW?'

Este tema no se puede dejar a un lado y, aunque en un principio Justin tuvo la idea de hacerla en balada estando en su estudio, decidió trabajar en colaboración de los productores Skrillex y Diplo terminó convirtiéndolo en un ritmo muy bailable.

Publicidad

‘COMPANY’

Publicidad

Nos atrapó desde la primera vez que la oímos y no nos hemos cansado de escucharla desde entonces. Cuando fue lanzado como single, la canción logró llegar a la cima y cuarenta en Australia y alcanzó el número 53 en los Estados Unidos.

Publicidad

Publicidad

'I'LL SHOW YOU'

Seguramente esta canción hace parte de las favoritas de los Believers. Además, su extraordinario video cuenta con más de 300 millones de visitas en YouTube.

Publicidad

‘SORRY’

Publicidad

Hace parte de su cuarto álbum lanzado en 2016, está pegada en todas las discotecas y lidera los principales listados de música en el mundo. En una de sus versiones cuenta con la participación del colombiano J Balvin.