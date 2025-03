Diego Guauque denunció demora en la entrega de medicinas: próxima investigación en Séptimo Día

Diego Guauque, periodista de Séptimo Día, documentó a través de las plataformas digitales su proceso de recuperación tras ser diagnosticado con un cáncer proveniente de un tumor abdominal denominado lemiosarcoma, el cual superó gracias a las más de 30 quimioterapias a las que se sometió y una delicada cirugía. Su regreso a la televisión colombiana le ha permitido no solo volver a conectar con su pasión por el periodismo, sino exponer los inconvenientes que aquejan a la gente.

Recientemente, el reportero apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en la que recoge más de 400 mil seguidores, para dar un abrebocas sobre lo que será su indagación en el programa informativo. Según explicó, crece cada vez más la preocupación de los pacientes que se acercan a las IPS para reclamar los medicamentos que combaten sus enfermedades, pues presentan ciertos problemas.

"Cada vez los colombianos se siente más identificados con este ruego y haremos hincapié en dos dramas. Esta mujer de 60 años trasplantada de riñón, pero que asegura que julio del año pasado no recibe vitales medicamentos. En Girón, Santander, esta otra madre sufre por un cáncer en tres órganos y porque ya no recibe las medicinas como antes. Todos tienen esta pregunta que buscamos responder, ¿por qué antes sí recibían sus medicamentos y ahora no?", es parte del avance de la producción.

La denuncia de Diego Guauque sobre la entrega de medicinas

Posteriormente, Guauque compartió un video que le enviaron por interno a la plataforma, en donde se observa a un ciudadano visiblemente molesto que exigía que le dieran las medicinas argumentando que: "A mí nadie me lo regala, a mí me lo descuentan de mi trabajo", se le escucha gritar al hombre.

Ante el preocupante panorama, Diego añadió: "Esto me lo acaban de enviar. Episodios como este son cada vez más frecuentes en Colombia. Y por eso, mi próxima investigación tratará a fondo el tema", dijo.

No te pierdas este domingo 9 de febrero el despliegue de información en Séptimo Día de 9:30 p.m. a 10:30 p.m. y descubre todos los contenidos relacionados haciendo clic a continuación.