Diego Daza es criticado por manipular pólvora en fin de año: "Se nota que no tienes perritos"

Diego Daza, el cantante vallenato reconocido a nivel nacional por canciones como 'Me Llevó a la Luna' y 'La Soltería', se encuentra en el ojo del huracán por haber publicado un video en el que está celebrando la llegada del año 2024 con un artefacto, al parecer artesanal, de pirotecnia. El músico ha recibido todo tipo de críticas por la manipulación "indiscriminada" e "irresponsable" de pólvora.

En el clip, publicado en su perfil de Instagram ante su millón de seguidores, se le ve utilizar un elemento similar a un arma y lanzar juegos pirotécnicos, en plena calle y de manera masiva, mientras que sus familiares y amigos lo aplauden y animan a continuar.

Mira también: Él es el cantante con el que Andrea Valdiri habría engañado a Felipe Saruma, según rumores

“En mis próximos shows, prepárense. ¡OJO!", fue el texto que acompañó el contenido, el cual se volvió viral rápidamente y que ha generado una gran controversia por las consecuencias que esto trae.

En el espacio de comentarios, muchas personas expresaron su indignación: "¡Qué falta de empatía!"; "Dios mío, ¿qué será de los pobres perritos?"; "La ignorancia en su mayor esplendor"; "Pobres mascotas las de sus vecinos, se nota que no tienes perrito"; "Que ejemplo contaminación a nuestra naturaleza"; "¿Sabes del daño que le hace a los niños con autismo y a los perros?"; "No piensa en los pajaritos que estaban por allí cerca",

No te pierdas: Jhonny Rivera le enseñó a bailar a Jenny López, pero lo criticaron a él: "eres muy tieso"

Publicidad

Hasta el momento, Diego Daza no ha hecho declaraciones adicionales, pero muchos de sus fanáticos esperan que se defienda ante sus detractores o que ofrezca disculpas por su acto.

Diego Daza y Andrea Valdiri

Cabe recordar que el vallenatero también estuvo envuelto en otra polémica a finales de noviembre; pues surgieron rumores de que él habría sido el hombre con el que presuntamente Andrea Valdiri engañó a su esposo.

A pesar de que esto no está confirmado, un creador de contenido en TikTok habló sobre los hechos que estarían alimentando el tema, ya que la bailarina es una de las celebridades que más llama la atención en el país.

Te puede interesar: Andrea Valdiri despidió el 2023 con mensaje para sus seguidores; pero le mencionaron a Felipe Saruma

Publicidad

Se dice que él habría sido uno de los invitados especiales al matrimonio de los influenciadores, además, el autor del video afirma que, según las habladurías, Saruma supuestamente fue testigo de comprometedores mensajes entre su esposa y el artista.