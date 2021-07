Déjate encantar por las bellas imágenes que ha dejado el Tour de Francia 2021 en cada etapa

Además de vivir la pasión del ciclismo en el Tour de Francia, sufrir o emocionarse con la clasificación día a día, ser testigos del esfuerzo de los deportistas en cada etapa, ver caídas, momentos de triunfo o frustraciones; este magno evento deportivo va mucho más allá y deja como resultado bellas postales, las cuales los corredores disfrutan en carne propia durante sus recorridos sobre pedales.

Tal y como se puede apreciar en las redes sociales oficiales del Tour de Francia, han sido varias las hermosas imágenes que ha dejado el paso del pelotón por las diferentes ciudades y poblaciones de Francia, gracias a las cuales se pueden ver los coloridos paisajes llenos de montañas verdes, flores amarillas y las construcciones arquitectónicas de cada lugar del recorrido.

No obstante, no todo ha sido paisaje, pues las sonrisas y la emoción de los aficionados animando a sus ídolos también han captado la atención de los lentes, quedando en el registro para la posteridad y dándoles la vuelta a las redes sociales. Además, no se pueden dejar a un lado las bellas fotos que evidencian la complicidad y el compañerismo de los ciclistas en cada una de las etapas.

Por eso, Andina, hincha de los que mueven nuestro país pedaleando , te invita a que conozcas y disfrutes de las atractivas postales que ha regalado el Tour de Francia 2021 durante sus últimas etapas.

Publicidad