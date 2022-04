Dejaron una carta a su vecino quejándose por ruidos, pero se enteraron de que había muerto hace años

A través de redes sociales se ha vuelto viral una publicación ha sido clasificada por muchos internautas como un caso "paranormal". Se trata de la historia de un usuario que compartió en la red social la imagen de una nota que dejaron los inquilinos de un edifico en el extranjero, en donde le expresan a uno de sus vecinos que se encuentran incómodos por los molestos ruidos que emiten dentro de la propiedad.

Mira también: ¡La verdadera fuerza del amor! Pareja viral busca derribar los estereotipos de la discapacidad

Publicidad

Lo sorprendente de la anécdota es que en aquel apartamento no vive nadie, pues su dueño habría fallecido dos años atrás. Según expresaron, los sonidos son similares a los de cadenas u otros elementos metálicos que rozan el techo de los demás habitantes.

Le dejaron una nota a mi vecino por ruidos molestos.

Dato: MI VECINO MURIÓ HACE DOS AÑOS pic.twitter.com/QJywyCSN83 — Culero Connor (@CepaSinGluten) April 22, 2022

"Hola: Todas las mañanas temprano y algunas madrugadas se escucha cómo rebota una bolita metálica o pesada en el techo. No sé si tendrás mascotas, pero te pido por favor veas eso, ya que el ruido que genera es pesado y molesto haciendo que nos despertemos con esa bolita rebotando. Muchas gracias. Vecina del 11 B", es el mensaje que dejaron en la puerta del apartamento 12 B.

Te puede interesar: Recibió cuatro mil pesos colombianos y creyó que había ganado una fortuna en moneda mexicana

Lógicamente, quienes escribieron la petición no recibieron respuesta; no obstante, diferentes personas en la red han preguntado si existe la posibilidad de que alguien ajeno se encuentre de paso por el lugar, pero quien hizo la denuncia asegura que no. Además, señaló que ha presenciado otros hechos sobrenaturales como puertas que se abren solas o ruidos dando la impresión de que mueven muebles.

Publicidad

"Andá baldeando con agua bendita por las dudas", "yo me mudo", "más miedo me da el picaporte", "desde ya tenés que hacer una investigación por el bien de Twitter", "tuve un vecino así, me tuve que ir porque ya después no se podía vivir. ¿Y con qué lo espantas?, ¿con un espiritista? fueron los peores meses de mi vida, a lo último tuve que ir a dormir a la casa de una amiga", "¿pero el departamento está vacío?", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en la plataforma.