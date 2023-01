¡De no creer! Esta es la razón que podría llevar a Justin Timberlake a la cárcel

Justin Timberlake estaría envuelto en un lio judicial debido a una selfie que se hizo hace poco y que colgó en su cuenta de Instagram. La estrella de pop cometió un acto inconsciente por el que podría ir a la cárcel 30 días o pagar una buena suma de dinero.

Resulta que JT hizo uso de la opción de voto anticipado, una vía que ya está en funcionamiento en algunos sectores de Estados Unidos. El cantante viajó desde Los Ángeles hasta Memphis, Tennessee, lugar donde nació, para votar.

Luego publicó la foto en la que se le ve en la cabina de votación sin saber que hay una ley en ese estado (Tennessee) que lo prohibe, por lo cual llamó la atención de las autoridades al violar una ley promulgada en el 2015.

El cantante dijo durante la emisión de 'The Tonight Show with Jimmy Fallon' que el no tenía ni idea de que fuese ilegal. Puede que no pase nada, pero le queda de lección a Timberlake para no volverlo a hacer.