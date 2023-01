Dayana Jaimes se pronuncia sobre supuesto fantasma de Martín Elías

Martín Elías falleció en Semana Santa del año 2017, a causa de un trágico accidente de tránsito. Sin embargo, luego de su muerte el cantante no ha dejado de ser noticia, pues dos años después, varios medios nacionales y locales han asegurado que hay una presencia del artista en los pasillos de la Clínica Santa María de Sincelejo, el lugar en donde murió.

“Según se conoció, el fantasma aparece en horas de la noche y tanto médicos, enfermeros y demás empleados aseguran haberlo visto este fin de semana”, se aseguró en un portal del Caribe.

Como se ha afirmado, este hecho tiene atemorizados a los trabajadores del lugar y, al parecer, existen varias versiones de testigos de este suceso.

Los diferentes medios que se han pronunciado sobre este fenómeno han asegurado que en el lugar se les ha pedido a los médicos hacer oraciones por el descanso de Martín. No obstante, no han faltado los que no han creído en esto y expresan que el cantante se encuentra en paz.

Por supuesto, luego de la noticia haberse vuelto viral, Dayana Jaimes, esposa del cantante vallenato, se pronunció a través de las historias de Instagram con un contundente mensaje para quienes han asegurado ver el fantasma de Martín por los pasillos de este lugar en las noches:

“Señores, respecto a la noticia que anda por ahí que Martín esta saliendo en la clínica donde lo atendieron en Sincelejo, quiero decirles que si Dios le diera la oportunidad a Martín de venir a la tierra o de estar con alguien creo que en la ultima parte donde saldría sería en esta clínica. Recuerden que todas, todas las almas de Dios buenos o malos todas sus almas están dormidas hasta que el señor venga por nosotros… y si en caso tal se le aparece a alguien en la clínica, le dicen que se venga para mi casa que necesito hablar con él”, expresó la mujer entre risas al final.

A continuación, el video de Dayana en sus historias de Instagram:

