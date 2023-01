David Bowie quería volver a actuar antes de su inesperada muerte

Tras varios meses de secreta lucha contra el cáncer de hígado, el cantante David Bowie fallecía en enero en su casa de Nueva York dejando muchos de sus planes sin realizar, como el cameo que estaba planeando para el reboot de la serie 'Twin Peaks' que está preparando la cadena Showtime.

David apareció en el spin-off de la serie 'Twin Peaks: Fire Walk with Me' como el agente Phillip Jeffries e iba a retomar ese papel en la nueva tanda de capítulos que se estrenan en 2017, según ha revelado el actor Harry Goaz -que interpreta al agente Andy Brennan- al periódico The Dallas Morning News.

Harry admite que trabajar con David Lynch -creador de 'Twin Peaks'- es una locura porque nadie sabe qué es lo que va a pasar a lo largo de la serie ya que los actores solo reciben su guion la misma mañana del rodaje. No obstante, la experiencia ha sido maravillosa.

"Recibimos nuestras líneas de diálogo la mañana del rodaje. Y ni siquiera tenemos todo el diálogo, solo lo que tenemos que decir cada uno. [El rodaje] fue mágico, desgarrador y muy triste para todos cuando se terminó. Realmente David no dirige a los actores, pinta con ellos. Y eso implica mucha confianza y dejarte llevar por él con todo el corazón. Tener la oportunidad de volver después de 25 años ha sido maravilloso. [David y yo] tenemos una conexión psíquica muy maternal", confesaba el actor.

Naomi Watts, Amanda Seyfried y Jim Belushi son otros de los actores que se han unido a este nuevo comienzo de la popular 'Twin Peaks'.

Por: Bang Showbiz