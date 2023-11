Daniel Tirado, del Desafío, compartió impactante video de la lesión que sufrió en el ojo

El reconocido exparticipante del Desafío , Daniel Tirado, preocupó a los usuarios de redes sociales al publicar en su cuenta oficial de Instagram un video en el que se logra ver lo afectado que resultó uno de sus ojos luego de participar en una competencia.

En el video, el creador de contenido digital muestra el ojo comprometido, que permanece cerrado y con una gran cantidad de fluidos. Según explicó, todo se produjo debido a que le entró una partícula desconocida.

“Estaba haciendo la Carretera de la Muerte en bicicleta, al parecer, se me metió como un mugre al ojo. Ayer estuvo mal y no me imaginé que hoy iba a amanecer eso grave, pero bueno”, explicó Tirado en medio del clip.

Asimismo, señaló que se encuentra tranquilo, pues explicó que la meditación le ha ayudado a mantener la calma incluso en situaciones de gran tensión como esta.

Luego de recibir múltiples mensajes por parte de sus admiradores y de ser revisado por un médico, Tirado volvió a aparecer en la misma red social, pero esta vez desde las historias, en donde se mostró con mejor semblante.

Allí, agregó que afortunadamente los antibióticos estaban haciendo efecto e informó que este problema no llegó a comprometer la córnea, que era, de hecho, uno de los temores que más tenía.

“La córnea no está afectada que es la parte peligrosa, de hecho, me decían que mucha gente pierde el ojo por una conjuntivitis de estas porque cuando tienes tanta materia se te mete allá y pierdes la vista, puede ser muy dañino”, mencionó.

Finalmente, dijo que se encontraba manejando por Medellín y agradeció a cada una de las personas que se tomaron el tiempo de enviarle mensajes de aliento para que se recupere lo más pronto posible.

En la plataforma se leen comentarios como: “parce, en la bici los lentes son muy importantes. Buena recuperación y que siga el viaje ✌️💪”, “pronta mejoría Daniel. Siempre te llevo en el corazón desde ‘Viajando sin papel higiénico’”, “parece conjuntivitis crónica”, “más conocido en mi infancia como ‘la mirada china’”, "envío luz y amor a esa hermosa mirada", "con toda, Dani, para adelante", entre otros mensajes.