Críticas a Yina Calderón por grabar video de su sencillo 'Cómo duele el frío' en zona de tolerancia

La reconocida empresaria y Dj. de guaracha Yina Calderón ha sido blanco de innumerables críticas, luego de que el pasado 10 de noviembre en horas de la noche publicara el video oficial de su más reciente sencillo 'Cómo duele el frío', pues según muchos internautas fue demasiado explícito, ya que fue grabado en una de las zonas de tolerancia de la capital colombiana.

En el video, que ya recoge más de 90 mil vistas en YouTube, se logra ver a Calderón luciendo lencería roja en una zona popular, acompañada de tres personas más que bailan frente a la cámara. Adicionalmente, se le logra ver con un maquillaje oscuro en los ojos y los labios junto a un cabello en tono aguamarina, caraterístico de sus extravagantes cambios de look.

Lluvia de críticas a Yina Calderón por su video musical

Diferentes internautas se han tomado las plataformas digitales para reaccionar ante el contenido: "¿cómo desveo esto?", "¿Instagram no elimina el contenido ofensivo?", "Ella debe ser familiar de la tTgresa del Oriente", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en redes sociales.

No obstante, también hubo muchos Usuarios que defendieron su determinación para mostrar su personalidad en el mundo digital: "Cada persona es libre de hacer lo que desee con su vida , estamos donde somos felices y ella así es FELIZ", "por lo menos tienen la valentía y la autoestima de mostrarse tal y como son, aquí las que critican tienen los súper cuerpazos y la autoestima a mil", entre otros comentarios.

Finalmente, Yina esperó junto a su familia el lanzamiento del tema musical y grabó la reacción de su padre, quien aseguró que le había gustado mucho el resultado y que no tenía problema con que sus hijas salieran en ropa interior: "Pienso que es una actuación, que unas dicen cosas malas y otras buenas, pero es un trabajo", señaló en medio de las historias de Calderón.