Cristian Better revivió los momentos de terror que sintió al accidentarse luego de salir de un show

A través de un en vivo en la cuenta oficial de Instagram de La Red, el reconocido cantante de música vallenata Cristian Better, que fue tendencia recientemente en redes sociales por su accidente el pasado 8 de octubre, revivió los momentos de terror que sintió durante el choque y aclaró que no es el mismo caso de Natalia Curvelo . Además aprovechó para solidarizarse con la familia y equipo de trabajo de la artista.



Cristian Better recordó cómo se accidentó

De acuerdo con su versión del artista, llegó al concierto dos horas antes para que su equipo pudiera prepararse; no obstante, hubo un retraso en el evento por lo que se presentó a las 2:15 a.m. aproximadamente cuando estaba programado inicialmente para las 12:00 a.m. Esto provocó que saliera casi hora y media después agotado y con la necesidad de irse a descansar para un show que tenía al otro día.

La esposa de Better solicitó un conductor elegido de una empresa con la que ya habían trabajado, de manera que se subieron al vehículo y se dispusieron a desplazarse hasta su residencia en Mosquera, Cundinamarca. Durante el trayecto, el artista, que iba ubicado en la parte de atrás del vehículo escuchó un estruendo, abrió los ojos y se encontró con que habían chocado con un enorme camión.

"De repente escuchamos el estruendo. No sabemos a qué velocidad venía el señor, sé que había mucho carro, había mucho trancón, mucho tráfico (...) Está en investigación el tema, pero presuntamente el señor conductor se quedó dormido", señaló en medio de la transmisión.

Posteriormente, señaló que el conductor le había mencionado que estaba trabajando desde las 10:00 p.m. y que ese, de hecho, era su último servicio.

Mira aquí la entrevista completa: