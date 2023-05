Crecen los rumores sobre la salud de Jamie Foxx, ¿qué está pasando con el actor?

El 11 de abril se confirmó a través de medios internacionales que el actor J amie Foxx tuvo que ser hospitalizado de emergencia después de sufrir una complicación médica mientras se encontraba trabajando en una nueva película.

Al parecer, los miembros del elenco de 'Back In Action' quedaron muy sorprendidos con la situación, aunque no se han dado muchos detalles sobre lo que realmente le ocurrió al ganador del Óscar por su actuación en ‘Ray’.

Lo cierto es que el actor siempre ha mantenido su vida personal en privado y parece que así es como su familia sigue manejando cada detalle del momento por el que está pasando su salud. Por ahora, lo poco que se sabe es que sigue hospitalizado y su salud parece no mejorar.

La información que ha salido a la luz ha sido gracias a su hija Corinne Foxx, quien después del incidente publicó un comunicado en el que su familia aclaraba un poco lo sucedido con Jamie durante las grabaciones de la película.

“Queremos compartir que mi padre experimentó una complicación médica ayer. Afortunadamente, gracias a la rapidez y a los buenos cuidados, ya está en camino de recuperarse. Apreciamos sus oraciones. La familia ruega privacidad durante este momento”: publicó la joven.

Los rumores han empezado a crecer y la falta de información verídica ha hecho que se disparen las hipótesis sobre lo que está sucediendo, por eso, a través de su cuenta de Instagram, el actor hizo una publicación que tranquilizó a sus fanáticos.

“Aprecio todo el amor. Me siento bendecido”: fueron las palabras que le dedicó a sus más de 16 millones de seguidores.

Ahora, nuevamente han aumentado los rumores pues, al parecer, una fuente cercana a la familia habló con el medio ‘Radar Online’ y comentó que “la familia se está preparando para el peor de los escenarios”, desde entonces muchos se preocupan por la situación de Foxx.

Al parecer, el también cantante habría sufrido una complicación cerebral y tuvo que ser reanimado en un momento de crisis, sin embargo, esto no ha sido confirmado por la familia , quienes tampoco se han referido a los rumores.

Si bien varios aseguran que la salud de Jamie Foxx no está mejorando, otros afirman que su estado ha evolucionado poco a poco y es probable que pronto se vuelva a saber de él. Por ahora todo es incierto y los ojos del mundo están sobre su familia y sus comunicados.

