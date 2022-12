Conoce los trucos de Elizabeth Loaiza para tener una cola perfecta

En exclusiva la hermosa caleña le confesó a Caracoltv.com cuáles son los cuidados diarios que tiene con su cuerpo, cómo se alimenta y reveló algunos secretos de su rutina de ejercicios.



¿Por qué decidiste participar en el concurso?

Me llamaron de la Revista TV&Novelas y me pareció una propuesta interesante. Además esta es una buena opción para darle algo nuevo a mis seguidores, ya que a mí me encanta mostrar mi trabajo y creo que esta era una oportunidad de hacerlo.



¿Qué es lo más complejo de este concurso?

Para mí esto es trabajo y no están fácil como parece, de hecho mi mamá se reía cuando era pequeña y yo le decía que tenía que ir a trabajar en una sesión de fotos. Para lograr una buena fotografía de este tipo, hay que acomodarse de una manera especial y sacar mucho la cola, lo cual te deja con un dolor de espalda terrible.



En otra entrevista dada a este medio de comunicación Loaiza aseguró que ella había ido al Desafío a demostrarde qué estaba hecha y queríatambién mostratrles a sus amigos y familiares que no era una niña consentida.