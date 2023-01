Conoce los mitos y verdades sobre el uso de la copa menstrual

La Dra. Adriana Patricia Camero, Ginecóloga y miembro de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, Fecolsog, aseguró que para empezar es necesario saber que la copa menstrual es “recipiente elaborado en silicona de uso médico o elastómero termoplástico, materiales que usualmente no producen alergias, el cual se introduce en el interior de la vagina durante la menstruación, es flexible y recoge el flujo menstrual”.

El recipiente se puede conseguir en dos tallas: una pequeña y una grande, esta se debe escoger de acuerdo con la edad, si la mujer ha tenido hijos y la fortaleza del piso pélvico, “de acuerdo a la talla, varía también la capacidad de almacenamiento (entre 15 y 45 ml). Las copas promedio almacenan 30 ml”, aseguró la doctora.

¿Es un dispositivo nuevo?

Según la Dra. Adraiana no es nuevo y su descubrimiento se debe a “un grupo de matronas – Mc Glassons and Perkins - patentaron su primera versión. La estadounidense Leona W. Chalmers patentó la primera versión comercial, que no difería mucho de la actual, pero era de goma. Fue hasta 1987 que se comercializó The Keeper elaborada en látex y en los últimos años, es que se ha hecho más popular”.

¿Cómo se usa?

Las recomendaciones de la experta en el tema fueron las siguientes:

“Se debe doblar en C, para que sea insertada en la parte inferior de la vagina. Al ingresar dentro del canal vaginal, ésta se expande cogiendo la forma de la vagina y empieza a recoger el flujo menstrua”.

Cuando se llena lo suficiente se debe extraer “comprimiendo el fondo de la copa o introduciendo un dedo para que el efecto de vacío que produce desaparezca y se pueda extraer sin generar incomodidad o dolor. Limpiarla con agua y volverla a colocar”, explicó la experta.

Tips para tener en cuenta al momento de usarla según la Dra: Adriana:

Conocer la anatomía de los genitales.

Ensayarla, ojalá antes de tener la menstruación, para conocer el mecanismo de colocación, la sensación que puede experimentar con ella y el retiro de ella.

No se debe colocar muy profunda, a diferencia del tampón. (Que se coloca cerca al cuello del útero).

Higiene para su utilización según la ginecóloga:

Antes de usarla, colocarla en un recipiente con agua y dejarla hervir durante unos tres minutos.

Se debe lavar adecuadamente, mínimo una vez al día con un jabón suave y sin olor. (puede ser mientras se ducha).

Al evacuarla durante el día, se debe lavar con agua, se recomienda que si se encuentra utilizando un baño público, entre a éste con una botella de agua, para que este proceso sea menos dispendioso.

Al finalizar su uso, la copa se debe hervir nuevamente en agua.

¿Cada cuánto tiempo se debe desocupar?

Para la Dra. Adriana el tiempo “depende del flujo menstrual, pero se puede dejar desde 4 hasta 12 horas”.

¿Se puede utilizar por la noche?

“Lo ideal es que antes de acostarse, la desocupe y se la vuelva a colocar y al levantarse la descargue nuevamente, puede dormir sin temor con ella”, fueron las recomendaciones de la ginecóloga.

¿Reemplaza las toallas higiénicas?

Sí, y además ayuda con el medio ambiente. “La copa menstrual constituye una alternativa al uso de las toallas higiénicas y los tampones, recogiendo el flujo menstrual, no lo absorbe como en el caso de los primeros y evita el mal olor por la sangre, al colocarse en contacto con el aire, no altera el pH vaginal. Son reutilizables”.

¿Cuánto tiempo puede durar?

“De acuerdo con el cuidado que se les tenga, su vida media aproximadamente es de 10 años”, aseguró la Dra. Adriana.

Ventajas de usar las copas menstruales

Conocimiento de tu organismo.

Recambio más prolongado.

Ausencia de malos olores.

Ecológica: Evita que se desechen anualmente muchos millones de toallas y tampones, que se pueden demorar en degradar.A largo plazo un ahorro significativo, en lo relacionado con la compra de toallas higiénicas y tampones.

No altera el ph, ni la flora vaginal.

Desventajas

Incomodidad inicial al colocarla, al tenerla adentro y retirarla. Este proceso de acostumbramiento se puede demorar unos meses, hay reportes de pacientes que no lograron adaptarse a la copa.

Para unas mujeres constituye una molestia el estarse introduciendo los dedos dentro de la vagina y estar en contacto con la sangre menstrual.

La desocupada y la vuelta a colocar, especialmente en baños públicos. Muy incómoda, sobre todo, si se carece de agua limpia cerca.

Los escapes, pequeños, más que todo relacionados con la colocación inadecuada o con la escogencia de una talla más pequeña.