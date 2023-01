Conoce las superestrellas de la música que se preocupan por Lady Gaga y la reprenden por seguir fumando

La cantante Lady Gaga tiene la suerte de contar con unos amigos (entre los que se encuentran Elton John, Tonny Bennett y Stevie Wonder) que se preocupan por su salud y no dudan en sermonearla siempre que tienen la oportunidad para intentar que abandone de una vez por todas el nocivo hábito del tabaco.

"Sé que es algo perjudicial para mi salud. Ya me han echado la bronca Elton, Stevie Wonder, Tony Bennett... y la lista sigue y sigue. Son personas maravillosas que me dicen: 'Tienes que parar de fumar'. Pero no fumo cigarillos, solo cigarrillos de clavo de olor", reveló la intérprete en el programa de radio 'The BBC Radio 1 Breakfast Show with Nick Grimshaw'.

Por el momento no parece que Gaga vaya a seguir el consejo de sus allegados, ya que durante la entrevista radiofónica pidió a los locutores hacer una pausa para salir a fumar, alegando que el estreno de su nuevo sencillo, 'Perfect Illusion', había aumentado su nivel de estrés y el número de cigarrillos que consume al día.

"Me entra la ansiedad en algunos momentos y mi sencillo sale hoy, por lo que necesito tener un momento para mí... lo dejaré cuando empiece a hacer televisión y esas cosas, pero por ahora intento ver las cosas con perspectiva y afrontar cada una a su tiempo", se justificó la artista antes de salir del estudio para fumar en el "garaje", no sin antes preguntar en tono de broma: "¿Me van a detener?".

Aunque el nuevo tema de la cantante ha revolucionado a sus entregados fans, parece que a su padre Joe Germanotta no ha conseguido impresionarle demasiado, visto cómo se quedó dormido cuando se lo puso en la radio del coche, como la propia Gaga explicó indignada en antena.

"El otro día le puse una mezcla de la canción en el coche, en un momento en el que todos estábamos muy cansados, ¡y él se quedó dormido!", reveló la intérprete.