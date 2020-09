Conoce la iniciativa ‘Menú Solidario’ y ayuda a quien más lo necesita sin salir de casa

View this post on Instagram

Cuando hacemos algo unidos podemos lograr algo increíble, tanto como entregar 14.000 Menús Solidarios a quienes más lo necesitan. 👏🏻 Hagamos que esta cadena de solidaridad sea cada vez más grande ¿Ya enviaste un #MenúSolidario? ¡Ahora cuéntale a todos tus amigos! 📢 Porque cuando donas, ayudas a alguien y cuando invitas a otros a hacerlo no paras de ayudar. ¡Sigamos demostrando que juntos somos más! 💪 Únete dando clic en el link nuestra biografía.