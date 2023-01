La orca está en Marineland Aquarium en Antibes, Francia y son varias las palabras que puede emular: "hello, Amy, ho, ho, one, two, three y bye, bye".

Al lado de los delfines, estos dos serían los únicos mamíferos, además de los humanos, que podrían emitir sonidos después de escucharlos.

Ya le salieron competidores a los loros.

¿Qué tal suena?

