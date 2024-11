¿Cómo se veía Karina cuando era modelo?: el hijo de la mujer en condición de calle compartió fotos

En redes sociales están atentos a cualquier detalle acerca de la vida de Ingrid Karina, una exmodelo que actualmente está viviendo en Medellín en condición de calle. Su caso fue compartido por una mujer llamada Andrea Moreno en un video de TikTok.

Al cuestionar por qué se encontraba en la calle, comentó que tiene muchas carencias afectivas y estuvo casada durante 20 años con un hombre que, al parecer, no le daba lo que ella necesitaba, además, dedicó este tiempo a cuidar de sus hijos.

Durante su conversación mencionó que no quería que sus hijos la vieran así, pues los dos viven en Francia: “¿para qué me maté 20 años de la vida para que ahora vean a su mamá así y digan que no estudian por eso?”.

A pesar de todo, Juan Antonio, uno de sus herederos apareció en redes sociales con un perfil creado al nombre de su mamá y con la esperanza de encontrarla. Su idea es que, cuando ella se recupere, pueda trabajar y ganar dinero haciendo contenido.

Cómo se veía Ingrid Karina antes de vivir en las calles

Lo cierto es que la cuenta ya tiene más de 113 mil seguidores y supera los 400 mil likes, además, en la descripción se puede leer: “Ingrid Karina, manejara esta cuenta tan pronto tenga celular y pueda hacerlo”, mientras tanto, su hijo pretende que sus números sigan creciendo.

En el mismo perfil hay varias instantáneas en las que mostró cómo se veía la mujer cuando era modelo y antes de caer en el mundo de las drogas y las adicciones. Los halagos no se han hecho esperar y su belleza es motivo de conversación.

Así se veía Ingrid Karina cuando era modelo. Foto: TikTok @ingridkarinamodelo

Hijo de Ingrid Karina aparece en redes sociales

En medio de su video, Juan Antonio expresa: “Muchos adictos cuando ya se recuperan, vuelven a las drogas porque no tienen nada que hacer ni nadie que les dé trabajo”, por eso quiere que el caso de su mamá sea distinto.

Al parecer a la exmodelo le gusta el tema de la creación de contenido y por eso tiene esperanza en que su plan funcione. Esta es la misma razón por la que no quiere contar la historia de la mujer, ya que espera que lo haga con su propia voz.

Hasta el momento del video Antonio no había podido ponerse en contacto con su mamá, no obstante, agradeció a quienes se han preocupado e interesado en el caso de la modelo. Finalmente, agregó que cualquier detalle será publicado en el perfil.