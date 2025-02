Cómo murió Paquita la del Barrio: Así fueron sus últimos instantes con vida

Este 17 de febrero, el mundo de la música se vio sacudido por la triste noticia del fallecimiento de la reconocida intérprete mexicana Paquita la del Barrio, a los 77 años. Según un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, la artista falleció en su hogar en Veracruz, México.

"Con profundo dolor y tristeza, confirmamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Paquita la del Barrio en su hogar en Veracruz. Fue una artista única e irrepetible que deja una huella imborrable en el corazón de todos quienes la conocimos y disfrutamos de su música", expresaron sus seres queridos, aunque no se especificó la causa de su deceso.

Cómo murió Paquita la del Barrio

A medida que avanzaban las horas, surgieron más detalles sobre los últimos momentos de vida de la intérprete de 'Rata de dos patas' y 'Tres veces te engañé'. En una entrevista exclusiva con el programa mexicano 'Venga la alegría', Francisco Torres, representante de la artista, reveló que Paquita falleció mientras dormía.

"Esta mañana nos sorprendieron con la noticia de que no despertó. Estaba en su casa, se llamó a una ambulancia, y los paramédicos confirmaron que no había nada más que hacer. Murió en su casa y en su cama. ¿Qué más podría desear uno que no sea morir en su hogar?", expresó Torres.

Aunque Paquita la del Barrio había mostrado signos de mejora en su salud, su fallecimiento fue un golpe sorpresivo para sus familiares y para el mundo de la música, en el que se había consolidado como una verdadera leyenda. "Estaba bien. La semana pasada hablamos en varias ocasiones, y estaba muy estable", comentó Torres.

Qué enfermedad tenía Paquita la del barrio

La artista había sido diagnosticada con una enfermedad pulmonar por la que tenía que usar oxígeno, al parecer, sus pulmones estaban muy afectados por todo el humo de cigarrillo que existía en sus conciertos, lo que eventualmente la perjudicó.

Así lo confirmó su manager en enero del 2025, quien también aclaró que a la artista nunca le gustó fumar, por lo que sus problemas venían de la exposición por parte de otras personas. Adicionalmente, estaba siendo afectada por un fuerte dolor en el nervio ciático, el cual la obligaba a hacer sus presentaciones sentada o en silla de ruedas.

