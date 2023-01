¿Cómo? Este era el extraño nombre que Sean Penn le iba a poner a su hijo

El joven Hopper Penn (22) -hijo de Sean Penn y de su exmujer Robin Wright- debería estarle eternamente agradecido a su madre por haber hecho oídos sordos a las sugerencias del actor a la hora de elegir su nombre, ya que si de su padre hubiera dependido él habría acabado llamándose Steak, o lo que es lo mismo, Filete.

Publicidad

"Mi padre quería llamarme Steak [Filete], como la comida, sí, porque le encanta la carne. Pero mi madre no estaba por la labor. Me han contado que cuando estaba en su vientre no daba patadas, sino que 'saltaba', así que decidieron llamarme Hopper [Saltarín]", revela el hijo de Sean Penn -padre también de Dylan junto a su exmujer- a la revista Interview.

El nombre del joven también hace referencia al veterano actor, Dennis Hopper, uno de los mejores amigos de su padre.

"También tiene algo que ver con Dennis Hopper, mi padre siempre se ha llevado muy bien con él, y en realidad le idolatra", añade.

A pesar de ser hijo de dos de los actores más reconocidos de Hollywood, Hopper no sintió deseos de seguir sus pasos hasta hace dos años, cuando su famoso padre literalmente le obligó a aparecer en su última película como director, 'The Last Face'.

Publicidad

"Hace unos dos años y medio mi padre estaba trabajando en su película titulada 'The Last Face' y le pregunté si podía trabajar en ella como asistente personal. Y me dijo: 'No, vas a actuar en ella'. Al principio me negué porque soy muy tímido y no sabía cómo actuar frente a la cámara. Pero entonces me dijo que me pagaría, y ahí me convenció. El primer día ya me enamoré de esta profesión", recuerda.

Sin embargo, Hopper no se engaña a la hora de comparar su talento interpretativo con el de Sean Penn, porque sabe que aún le queda mucho por aprender.

Publicidad

"Mi padre es un intérprete muy bueno, excepcional. Hay muchos actores de mi**da, y desde luego yo soy uno de esos", afirma entre risas.

Por: Bang Showbiz