Ciclista sorprendió en el Giro de Italia con su particular forma de subir montañas

Son varias las curiosidades las que han dejado las etapas que hasta el momento se han disputado en el Giro de Italia, sin embargo, ninguna como la vista el día de hoy que hasta logró sorprender a los comentaristas del Team Caracol conformado por Santiago Botero, JJ Osorio, Ricardo Orrego y Goga.

En la etapa 12 del Giro de Italia, el español Albert Torres se robó las miradas cuando en la subida a Barbotto, premio de montaña de tercera categoría, comenzó a hacer movimientos de lado a lado regalándole un show a todos los seguidores de esta jornada.

El ciclista iba en la cola del grupo de fugados, mientras hacía movimientos en forma de zigzag de extremo a extremo de la vía.

No obstante, lo que muchos no sabían era que se trataba de una particular técnica del pedalista del Movistar para ascender montañas sin perder la rueda, algo que, según los comentaristas, era algo nunca antes visto en las competencias de ciclismo.

¡Volvimos recargados! por eso sigue aquí todos los detalles del Giro de Italia y de los escarabajos colombianos.

#ElGiroPorCaracol l Simon Pellaud ganó el premio de montaña de tercera categoría en Barbotto.



Vea la etapa 12 del Giro de Italia EN VIVO 🔴 >>> https://t.co/fPE99smzYp pic.twitter.com/E0kT7uIpQ4 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 15, 2020