Chris Brown pensó en suicidarse tras agredir a Rihanna

El cantante Chris Brown llegó a contemplar la posibilidad de quitarse la vida después de agredir brutalmente a su exnovia Rihanna antes de la gala de los premios Grammy de 2009, tras lo cual pasó de ser "el niño mimado de América al enemigo público número uno".

"Me sentí como un monstruo. Pensé en suicidarme y todo eso. No dormía, no comía. Lo único que hacía era colocarme", confiesa el intérprete en el tráiler de su documental 'Welcome to My Life', que todavía no tiene fecha de estreno.

Publicidad

El vídeo promocional también incluye unas emotivas declaraciones de la madre de Chris, Joyce Hawkins, que admite haber llegado a pensar que iba a perder a su hijo.

"Ese fue el peor día de mi vida y probablemente también el de la suya. Sentí que iba a perder a mi niño", asegura Joyce.

Rihanna y Chris retomaron brevemente su relación en 2012 y 2013. Aunque la cantante prefiere no hablar de su pasado con Chris, sí ha admitido que incluso después de la agresión aún pensaba que podría "salvarle" de sí mismo, razón por la cual decidió darle otra oportunidad.

"Pensaba que a lo mejor yo era una de esas personas con el carácter necesario para manejar ese tipo de cosas. Que a lo mejor era el ángel guardián de esa persona [Chris], la responsable de estar ahí para él cuando no se sentía lo suficientemente fuerte, cuando no era capaz de comprender el mundo, cuando necesitaba tener a la persona adecuada a su lado para animarle a pensar de forma positiva y a decir lo correcto. [Pensé que podría cambiar a Chris] al 100%. Era muy protectora con él. Pero... después de un tiempo te das cuenta de que en ese tipo de situaciones eres tu propia enemiga", confesaba Rihanna en una entrevista a Vanity Fair el pasado mes de noviembre.

Publicidad

Fotos: Ellos son los famosos más odiados según sus fans

Por: Bang Showbiz