Celebra 'Amor y Amistad' desde casa con estas 10 películas imperdibles

Se acerca el día del Amor y la Amistad y muchos ya están alistando los regalos y preparando los planes para invitar a salir a su pareja o disfrutar con sus amigos. Pero si eres de los que no quieren hacer nada ese día, tal vez la opción ideal sea quedarte en casa y ver películas.

Y qué mejor que una buena selección de historias de amor y amistad para desatar todo tipo de emociones.

Aquí nuestro top:

Titanic

La popular película estadunidense cuenta la historia de Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater, dos jóvenes que se conocen y se enamorar a bordo del transatlántico ‘Titanic’. Aunque sus clases sociales no los separan, una tragedia acaba con todo lo que alguna vez soñaron.

The Notebook o Diario de una pasión

Allie Hamilton es una chica de clase alta que pasa el verano en Seabrook, allí conoce a Noah Clahoun, un joven de pueblo. Aunque a ella parece no importarle, poco a poco él logra enamorarla. Todas sus historias son contados por un anciano a una mujer en una casa de reposo, pero ellos en realidad son los protagonistas.

The Vow o Votos de amor

Paige Collins y Leo salen del cine y en el camino a casa sufren un grave accidente de tránsito. Paige despierta en el hospital, pero no recuerda nada de su pareja y se le hace extraño que se haya casado con alguien como él. Aunque intenta estar con Leo, Paige no siente nada y se va a vivir con su familia. Sin embargo, Leo no se da por vencido y hace hasta lo imposible porque ella recuerde su amor.

En la historia real, la verdadera Paige nunca recuperó la memoria.

500 Days of Summer o 500 días con ella

Tom Hansen cree fervientemente en el amor, mientras que Summer Finn no luego del divorcio de sus padres. Sus vidas se cruzan al convertirse en compañeros de trabajo y él intenta enamorarla, pero pronto su relación se acaba. Es la muestra de todos los días que pasaron, cómo los vivieron y qué acabó con todo.

Ps. I love You o Postadata: Te amo

Jerry y Holly tienen una vida en pareja perfecta y no había nada más que desearan en el mundo. Sin embargo, Jerry muere de un tumor cerebral y Holly empieza a cometer locuras al sentirse sola, lo que nunca se imaginó es que él le dejaría una serie de cartas con instrucciones para cada mes firmadas con ‘Posdata: te amo”.

Dear John o Querido John

John es un soldado de las Fuerzas Especiales y Savannah es una joven universitaria, ambos cruzan sus caminos en vacaciones. Los dos logran una entrañable conexión que se hace cada vez más apasionada. Pronto ambos deben separarse y continuar con sus vidas, pero deciden mantenerse en contacto. Sin embargo, una tragedia podría acabarlo todo.

Tres metros sobre el cielo

La película española basada en la novela homónima del italiano Federico Moccia cuenta la historia de ‘Hache’ y ‘Babi’, quienes terminan conectados a pesar de ser de mundos totalmente opuestos, pero una muerte acaba con ese gran amor.

Up: una aventura de altura

El amor y la amistad se unen en esta historia para mostrar todo lo que hace Carl Fredricksen por cumplirle el mayor deseo a su fallecida esposa, Ellie: vivir en Cataratas del Paraíso. Una tierna película para grandes y chicos.

Brokeback Mountain o El secreto de la montaña

Esta historia cuenta lo que nadie se había atrevido a mostrar: el romance gay entre Ennis Del Mar y Jack Twist, dos jóvenes campesinos que se casan y tienen hijos. Pero lo cierto es que ambos se aman en secreto y logran desatar todas sus pasiones a escondidas del mundo.

La la land

La película cuenta la historia de Mia, una camarera de Hollywood que sueña con ser actriz, mientras que Sebastian es un pianista de jazz desempleado.​ A pesar de sus diferencias y distintas personalidades, sus caminos se cruzan y terminan completamente enamorados. Aunque el final no es como todos lo imaginan.