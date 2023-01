Catherine Zeta-Jones confiesa que odia compartir su cumpleaños con su esposo

La primera vez que se conocieron, a los actores Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas les hizo mucha gracia descubrir que cumplían años exactamente el mismo día, el 25 de septiembre, pero con el tiempo la guapa galesa ha comenzado a cansarse de compartir el protagonista de una fecha tan señalada con su marido.

"Cuando nos presentaron, la primera noche que la conocí descubrí que teníamos el mismo cumpleaños, y pensé que era maravilloso, que era una especie de señal. Me pareció increíble. Sin embargo, ella está harta, ahora quiere tener su propio día, le molesta tener que compartirlo", ha explicado divertido el veterano intérprete en una entrevista al programa 'Extra', en la que aseguró que no le importaría en absoluto renunciar a celebrar el suyo, o aplazarlo, con tal de que su esposa se pudiera sentir la protagonista por una vez. Además agregó: "Le daría cualquier cosa que me pidiera, estoy loco por ella. Además, yo soy unos años mayor que ella, así que no me importa perderme unos cuantos".

En concreto, Michael es 25 años mayor que su guapa esposa, con quien tiene a sus hijos Dylan (17) y Carys (14), aunque esa diferencia de edad no le amedrentó lo mismo cuando se propuso conquistarla.

"En cuanto nos conocimos, le dije que iba a ser el padre de sus hijos", ha recordado.

Sobra decir que el actor consiguió su propósito, repitiendo experiencia en la paternidad por segunda y tercera vez junto a Catherine. Y como no podía ser de otra forma, al menos uno de sus retoños, su hija, ha heredado su pasión por el mundo de la interpretación.

"Quiere meterse en este negocio sea como sea. Es una actriz maravillosa y tiene talento para la canción y el piano, pero lo que más le gusta es la moda. Está empeñada en hacer lo que quiera con su carrera. Convertirse en médico siempre ha sido una posibilidad que sigue encima de la mesa, pero su verdadera pasión es la interpretación. Yo siempre les he hecho ver que hoy en día este negocio es muy amplio y que tienes que entrar en él sabiendo que puedes encontrarte con críticas", aseguraba recientemente la protagonista de 'Chicago' en una entrevista a E! News.

Por: BANG Showbiz