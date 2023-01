¿Carolina Cruz se separó del actor Lincoln Palomeque?

La hermosa empresaria tiene una relación sentimental con el intérprete cucuteño desde hace más de nueve años.

Ambos se han convertido en una de las parejas colombianas más queridas por los fanáticos. Incluso fruto de esta relación nació el pequeño Matías, quien tiene un año y medio.

Resulta que los seguidores de la pareja están alarmados por un misterioso mensaje que hizo público la hermosa vallecaucana.

La imagen expone a Carolina de espaldas y en fondo se ve un cielo azul y un cañón con un río, en la parte superior de la foto se puede leer: "Irse de forma elegante. Sin hacer ruido, sin romper nada".

Además, incluyó una larga reflexión:

"(Sic) Soy una mujer exageradamente positiva y trato de verle el lado bueno a todo lo que vivo diariamente, a las personas que me rodean y a esas situaciones que llegan sin uno esperarlo (laborales, familiares, de amigos, de proyectos, en fin...) pero a lo largo de mis 39 años he aprendido a preguntarme: para que?? Y no por que ?? Y así he podido entender las cosas y los planes de DIOS de una forma más clara. Han sido meses de muchísimo aprendizaje en el tema laboral y familiar, esto me ha fortalecido y me he demostrado a mí misma que nada me queda grande y que “esto también pasará” como diría mi amiga @mariace así que si tú estás leyendo este mensaje y estás atravesando por una situación compleja entiende que nada es para siempre ni lo bueno y mucho menos lo malo, fuerza, Fe y ganas de lograr lo que quieres, que tus sueños y lo que te mereces Sean más fuertes que tus miedos. Por eso muchas veces debemos tomar decisiones complejas, decir adiós, gracias por la oportunidad, gracias por pensar en mi y tenerme en cuenta, hacerlo de una forma elegante, sin hacer ruido, sin romper nada para que quede lo mejor siempre".

Hay dos afirmaciones que llaman la atención:

"Han sido meses de muchísimo aprendizaje en el tema laboral y familiar, esto me ha fortalecido y me he demostrado a mí misma que nada me queda grande y que 'esto también pasará'", lo que indica que Cruz ha vivido últimamente una situación que la ha afectado a nivel personal.

A pesar de que en ningún momento menciona a su pajera, concluye de una forma nostálgica su mensaje:

"(...) muchas veces debemos tomar decisiones complejas, decir adiós, gracias por la oportunidad, gracias por pensar en mí y tenerme en cuenta, hacerlo de una forma elegante, sin hacer ruido, sin romper nada para que quede lo mejor siempre".

¿Tendrá algo que ver con su área sentimental y en específico con su relación con Lincoln?

Cruz no ha dado pistas adicionales y no ha eliminado sus fotos al lado de su pareja en su cuenta de Instagram.

Los únicos que pueden afirmar o desmentir esto son este par de famosos. Mientras tanto, habrá que esperar algún comunicado oficial.

