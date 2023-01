Carlos Vives lanza duro mensaje a quienes lo critican por no pronunciarse acerca de los problemas del país

Colombia está pasando, de nuevo, por uno de los momentos más violentos de su historia, y es que hace unos días se conoció una tragedia que conmovió al país entero, el asesinato de varios menores de edad en medio de una operación militar, luego de haber sido reclutados a la fuerza; a esto se le suman las muertes de líderes sociales y todas las víctimas en el Cauca.

Ante la situación, las personas piden una pronta solución y que salgan voces que comanden un freno a esta ola de guerra que se vive. Allí, dentro de ese grupo de voceros, cayó el cantante Carlos Vives , quien se ha destacado por tener en sus canciones mensajes de paz y reconcilio, es por lo que ahora sus seguidores le piden que se pronuncie ante lo que está aconteciendo.

Otros, por su parte, lo critican y lo insultan, ya que creen que no está siendo sensible o no le interesa la problemática por la cual atraviesa el país, sin embargo, el cantante, por medio de su cuenta de Twitter, no se aguantó más esos mensajes despectivos y les escribió unas contundentes palabras.

"Hay gente que me insulta porque no hago comentarios por aquí, pero cuando grabé la canción "Los niños olvidados" hace dos años junto a @CynthiaMontanoC a muy poca gente le importó. Si quieres conocer mi opinión búscalo en mis canciones. ¡A seguir trabajando por esta tierra y no jodan!"

Y es que, si nos vamos a YouTube a seguir la sugerencia de Carlos, nos damos cuenta que muy poca atención le dieron la canción que de momento solo suma un poco más a 127 mil reproducciones, lo que deja ver que la opinión del cantante es muy cierta.

