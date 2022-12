Caracol TV te lleva al concierto de One Direction

¿Cómo puedes ser uno de los 'Directioners' invitados?



Reúnete con cuatro amig@s y personifícate como tus ídolos de One Direction, tómate una foto y envíala a través del formulario al final de la nota. ¡No te olvides de ser muy creativo! Es importante que se vean las caras de todos para comprobar sus identidades si llegaran a ser seleccionados.



Ten en cuenta lo siguiente:



- En la foto deben estar l@s cinco fans que quieren ir al concierto, no puede ser una foto bajada de internet.



- Pueden participar las personas que se encuentren en Colombia. El Canal Caracol no se hace responsable de traslados entre ciudades ni municipios, tampoco de alojamiento. Si quieres participar y no estás en Bogotá, estos gastos corren por tu cuenta.



- Tienes tiempo de subir tu foto hasta el 18 de abril de 2014. El 19 de abril de 2014 el equipo editorial de caracoltv.com seleccionará las 20 mejores imágenes que cumplan con las condiciones y las publicará en la página web.



- Entre el 19 y el 21 de abril de 2014 puedes invitar a tus amigos a que comenten en la página de caracoltv.com sobre tu imagen, si fue una de las seleccionadas. Esto para que cada vez estés más cerca de cumplir tu sueño de ver a los integrantes de One Direction.



- El 21 de abril, el equipo editorial tomará la decisión de las dos fotografías ganadoras y las publicará en la página web. Llevaremos al concierto sólo a las cinco personas que aparecen en cada imagen.



- Todos los menores de edad deben tener autorización de sus padres o un adulto responsable.



¡Listo! ¡Manos a la obra, todo lo que sea para ver más de cerca a tus ídolos musicales!



Inscríbete ahora