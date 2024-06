Capturan al sospechoso del supuesto homicidio de Dr. Velásquez y su pareja

La muerte del productor y cantante Daniel Alejandro Velásquez, más conocido dentro de la industria musical como Dr. Velásquez, ha conmocionado a miles de colombianos. Recientemente, la familia del artista emitió un comunicado oficial en donde ofreció detalles acerca de la investigación.

El documento fue compartido en la cuenta de Instagram JM Word Music y aclara tres temas principales. El primero de ellos es que la mujer con la que se encontraba el hombre, y que también resultó muerta, fue identificada como Sofía Valdez, su actual pareja sentimental.

En segundo lugar, señala que las autoridades descartaron que el caso se tratara de un suicidio y afirmaron que el principal sospecho del supuesto homicidio ya se encuentra en disposición de la Fiscalía, por lo que están a la espera de que avance la indagación.

Por último, esclarecieron un poco la situación agregando que el hombre que se hallaba con la pareja antes del hecho no era ninguna familiar. Pese a que se hacía llamar ‘El tío’, en realidad no tenía alguna relación de parentesco con las víctimas; por el contrario, era uno de los trabajadores del lugar.

Quién era el Dr. Velásquez y a qué se dedicaba

Fue un cantante que inició su carrera como productor musical, uniendo su talento al de Reykon, Maluma y J Balvin, así como también obteniendo gran reconocimiento tanto en Colombia como en América Latina.

Desde los 18 años, este hombre buscó la forma de salir adelante dentro del mundo del entretenimiento; sin embargo, fue hasta el 2015 donde llamó la atención de miles de personas al lanzar el exitoso tema musical ‘Dime’.

Para el 2016 y 2017, el antioqueño logró sacar al mercado canciones que se convirtieron en hits en las plataformas digitales. Tal es el caso de ‘Tú volverás' y Brujería’, que lograron posicionarse en naciones vecinas como Venezuela, Ecuador, Chile y Paraguay.

En su cuenta oficial de Instagram, recogía más de 80 mil seguidores que constantemente estaban atentos a su desarrollo profesional y apoyaban cada uno de sus proyectos; sin embargo, procuraba mantener su vida personal alejada de las cámaras.