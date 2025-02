Capturan a modelo involucrada en una fiesta que terminó en riña: cantante resultó herido

Lo que parecía ser una fiesta en el barrio Santa Cruz, ubicado al noroccidente de Medellín, resultó ser una tragedia. Una balacera se registró en el interior de una casa y dejó a un hombre muerto, una modelo capturada y dos personas heridas, entre ellas, un famoso cantante de vallenato.

Mira también: Última novia de Zair Guette aparece en redes: así inició su historia de amor

Los vecinos del sector que escucharon las detonaciones alertaron a la Policía Metropolitana de Medellín sobre lo que estaba ocurriendo, de manera que al llegar al lugar de los hechos, los uniformados hallaron a un hombre sin vida y desnudo situado al lado del jacuzzi. El sujeto fue identificado como Cristian Camilo Tobón, de 31 años, quien, al parecer, era el dueño de la propiedad y el encargado de organizar la reunión.

Por otro lado, en el tercer piso de la vivienda encontraron dormida a la modelo Mariana Andrea Gómez Castaño. La mujer estaba violando la medida domiciliaria, según El Tiempo, pues había sido condenada a 48 meses de cárcel por intentar transportar un kilo de tusi en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá en 2020 y debía pagar la pena en su apartamento en El Poblado.

Publicidad

No te pierdas: Colega de Zair Guette que también apareció en el panfleto rompe el silencio en La Red

La rumba también dejó a dos hombres afectados. Por un lado, Iván Mauricio Moreno dijo que sintió un balazo en la espalda, se tiró al suelo, salió de la casa y pidió ayuda para ir al centro médico Unidad Intermedia Santa Cruz y; en otro sentido, se conoció que el reconocido artista de vallenato Jair Ortiz Pérez recibió algunos impactos en el cuerpo. Afortunadamente, ambos involucrados se encuentran fuera de peligro.

Publicidad

El intérprete apareció en su cuenta oficial de Instagram para referirse al tema, de manera que reveló que se encontraba negociando con los organizadores si alargaba su show cuando de pronto se presentaron los hechos.

Te puede interesar: Esta es la mujer que dice ser la viuda de Zair Guette: Pidió respeto por sus hijos

"Se formó una riña y por cosas de la vida, desafortunadamente, resulté herido con varios impactos de bala. Como cualquier otro evento, a mí me contratan y yo voy y canto. Muchas veces, como pasó, yo no conocía a esas personas, ni a los de la riña, ni a los del problema, yo no tenía nada que ver con ellos", dijo.

Por el momento, la Fiscalía General de la Nación se encuentra investigando a los asistentes a esta actividad por presuntos vínculos con el narcotráfico.