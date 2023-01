Cantante Shawn Mendes protagoniza aparatosa caída en pleno concierto

Shawn Mendes se ha dado a conocer en el mundo por canciones como ‘Stitches’, ‘In my blood’ y ‘There’s nothing holdin’ me back’, por esto se presentó en un festival de música en Québec, Canadá.

Sin embargo, lo que más dio de qué hablar no fue su presentación, sino una aparatosa caída que sufrió en plena presentación. El artista compartió el video en su cuenta de Twitter asegurando que “estaba bien”.

En dicha grabación se ve como Mendes salta en el escenario, pero hace mal los cálculos y cae sobre la plataforma que está mucho más abajo, terminando en el suelo.

Mira acá su caída:

