Cansada del ciberacoso, Kimberly Reyes tomó fuerte decisión: Pese al mensaje, usuarios la critican

Además de ser una reconocida actriz, Kimberly Reyes ha destacado gracias a su trabajo en redes sociales, pues constantemente comparte contenido relacionado con su amor por el baile, la moda, el maquillaje y el estilo de vida fitness. Recientemente, la barranquillera apareció en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de cuatro millones de seguidores, para referirse a un tema que la ha afectado mucho en los últimos meses. Se trata de la salud mental y el ciberacoso.

Kimberly Reyes tomó radical decisión



La mujer decidió lanzar una campaña contra el ciberacoso llamada #yosoyciberpaz, afirmando de esta manera que, a pesar de que ella y sus colegas han aprendido a manejar la críticas al convertirse en figuras públicas, no hay excusas para que se difundan los mensajes de odio contra nadie, dado que esto llega a afectar la estabilidad emocional de un individuo y puede ser la situación que lo lleve al límite.

"No les ha tocado vivirlo en carne propia, no les ha tocado que lo viva un familiar y enfrentarse a eso, a la forma tan hiriente con la que usan calificativos (...) yo no veo que la la gente vaya por la calle gritándole al otro 'oye, qué fea estás, qué gorda, te dañaste la cara', no pasa; por eso, hoy quiero pedirte que por un momento pienses que en tu celular te llegaran esos mensajes cuando compartes algo porque genuinamente te gusta, te sientes cómoda en tu piel y que de repente vinieran miles de personas por directo y público a decirte todo lo que piensan que está mal de ti", dijo.

Pese a que varios famosos del entretenimiento nacional como María Fernanda Aristizábal, Laura Barjum y Tatiana Franko la felicitaron por su valentía, ciertos usuarios aprovecharon para hacer todo lo contrario a lo que ella solicitó en el video, pues empezaron a opinar sobre su cuerpo y hasta la tildaron de "exagerada", argumentando que el resto de personas tienen problemas más complejos por atender.

Sin embargo, muchos fanáticos se tomaron la red social para defenderla y pedirles a los críticos abstenerse a realizar este tipo de comentarios: "justamente de esto habla ella y tú sigues… Deja de creer que lo que para ti es una bobada, tiene que serlo para otros. Más empatía por favor", "el mensaje no lo entendiste, pero nada", fueron algunas de las respuestas dirigidas a los haters de Reyes.

