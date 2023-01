Camilo Díaz, de los Cuentachistes de Sábados Felices, fue hospitalizado tras sufrir un accidente

Camilo Díaz se ha convertido en uno de los humoristas y creadores de contenido digital con más proyección de Colombia gracias a su carisma, creatividad y sentido del humor. Recientemente, el exparticipante de los Cuentachistes 2021 de Sábados Felices les informó a sus más de 190 mil seguidores que había sufrido un accidente.

La noticia fue compartida a través de un video en el que se logra ver cuando es trasladado en una ambulancia hasta un centro de salud, mientras el paramédico le explica que todo parece indicar que solo es un esguince y por lo tanto una inmovilización.

Mira también: Así se vivió la final de Los Cuentachistes, ¿quién se llevó los 150 millones de pesos?

Publicidad

"Cuando te lastimas la pierna buena; el temor más grande de un cojo se hace realidad. Mamá nunca había montado en ambulancia; hacer reír a un internista, la jefa de piso y el camillero CHECK. Este es mi año, los sueños sí se cumplen", fue el mensaje que posteó Díaz junto al preocupante, pero divertido video.

Te puede interesar: Gran Final de Los Cuentachistes: Este es el ganador de 150 millones de pesos

Una vez en el centro de salud, el humorista no pasó desapercibido, pues no solo contó con el apoyo del cuerpo médico, sino que también compartió con otros pacientes, luego de que lo evaluaran y lo ingresaran. En medio del centro de salud, Díaz se las ingenió para sacarle más de una sonrisa a los presentes.

No te pierdas: ¿Quién gana los Cuentachistes? Rodrigo Camdamil, Kepa Amuchastegui y Rosendo dan el veredicto