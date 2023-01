Calvin Harris estaba muy 'nervioso' la primera vez que le enseñó a Rihanna su nueva colaboración

Este viernes se ha estrenado la nueva canción de Calvin Harris con Rihanna, 'This is What You Came For', y aunque es la segunda vez que el escocés colabora con la de Barbados al DJ todavía le impone mucho la cantante, por eso la primera vez que le enseñó la maqueta con los arreglos estaba muy inquieto.

"La toqué para ella por primera vez en Coachella. Estábamos en su tráiler. Ella, su mánager y yo. Y me dijo: 'Esto es una pasada'. Es la primera vez que me ha pasado algo así. Estaba nervioso. Había cambiado muchas cosas de la música y a ella le encantó. Nunca lo olvidaré", contaba Calvin en BBC Radio 1.

El DJ, cuya novia es la cantante Taylor Swift, admite que Rihanna es una de sus artistas favoritas por su inigualable voz y su gran talento.

"Tiene una voz única, ¿no es así? La primera vez que la escuché cantar 'We Found Love' [su primera colaboración] pensé que no se podía mejorar en nada. Su voz está fuera de control de lo diferente que es. No hay nadie como ella", la elogiaba el escocés.

Precisamente fue en Coachella la última vez que Calvin y Rihanna interpretaron juntos la canción 'We Found Love', un momento que el DJ recuerda con entusiasmo.

"Ella se lo estaba pasando genial. Estaba en otra onda completamente diferente. Fue alucinante. Es muy divertida", rememora Calvin.

