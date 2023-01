Caitlyn Jenner quiere que su exmujer Kris forme parte de su vida

Caitlyn Jenner -que se separó de Kris Jenner tras más de dos décadas de matrimonio antes de completar su transición el año pasado- le ha pedido disculpas a su exmujer por su comportamiento de los últimos meses con la esperanza de poder enterrar así definitivamente el hacha de guerra entre ellas.

"Solo quiero disculparme por la forma en la que me he comportado durante gran parte de este tiempo. Las cosas no tendrían que haber sido de esa forma. Creo que quiero que formes parte siempre de mi vida, a partir de este momento", confesó Caitlyn en el último episodio de su programa de telerrealidad 'I Am Cait' durante una cena junto a su exmujer y unas amigas.

Las palabras de Caitlyn consiguieron emocionar a Kris, que es madre de dos hijas, Kendall y Kylie, junto a ella.

"Eso es lo importante. Esa es la razón por la que estoy aquí. Quería ver cómo estabas. Todavía te quiero y las chicas te adoran", le aseguró Kris.

Las dos mujeres demostraron que las tensiones entre ellas eran ya cosa del pasado bromeando incluso con la idea de volver a pasar por el altar.

"Puede que algún día nos animemos a renovar nuestros votos", comentó a su exmujer, quien tras una larga pausa le respondió: "¿Me darías otro anillo de diamantes?".

"No quiero que te hagas muchas ilusiones, ¡yo también querría un anillo!", le contestó rápidamente Caitlyn.

La química que aún existe entre Kris y Caitlyn no pasó desapercibida para las amigas de esta última que las acompañaron durante su reunión.

"Todavía hay algo entre ellas, ¿sabes a lo que me refiero?", le comentó Candis Cayne a Kate Bornstein frente a las cámaras del programa.

Por: Bang Showbiz